(ANSA) - ROMA, 19 OTT - È in corso a Palazzo Chigi, a quanto si apprende, il vertice sull'ordine pubblico convocato ieri dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla luce dei disordini di piazza dei giorni scorsi. Partecipano i vicepremier Matteo Salvini (in videocollegamento) e Antonio Tajani, i ministri Matteo Piantedosi (Interno), Guido Crosetto (Difesa), Francesco Lollobrigida (Agricoltura), i sottosegretari alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, i vertici di Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza, e quelli dell'Intelligence. (ANSA).