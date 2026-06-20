(ANSA) - TORINO, 20 GIU - Una coppia di conviventi è stata aggredita nella notte in casa a Torino da un gruppo di quattro uomini e una donna, tutti arrestati dai carabinieri del nucleo radiomobile. Secondo i primi accertamenti dei militari, è emerso che il gruppo, di età compresa tra 20 e i 59 anni, intorno a mezzanotte si è presentato sotto l'abitazione della coppia, pretendendo che l'uomo, legato da rapporti di conoscenza con un componente del gruppo, scendesse in strada per avere un chiarimento. Di lì a poco la situazione è degenerata: i cinque hanno aggredito prima l'uomo, poi la compagna e subito dopo hanno raggiunto l'abitazione della coppia, mettendola a soqquadro e danneggiandone le suppellettili, oltre a portare via i telefoni cellulari. I cinque, tutti residenti a Torino e già noti alle forze dell'ordine, dovranno rispondere di rapina aggravata, lesioni personali e danneggiamento aggravati in concorso. Sono stati rintracciati e bloccati poco dopo l'aggressione in un chiosco della zona da cinque gazzelle del nucleo radiomobile. Sono stati condotti prima in caserma, poi alla casa circondariale Lo Russo Cotugno, in attesa dell'udienza di convalida. La coppia ha riportato lievi lesioni medicate da personale del 118 giunto sul posto e sono in corso indagini per chiarire i motivi alla base dell'aggressione. (ANSA).