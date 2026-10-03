(ANSA) - BRESCIA, 03 OTT - Due esemplari di serval, felini selvatici considerati pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica, erano detenuti in un'abitazione privata ad Adro, nel Bresciano. I due animali sono stati confiscati oggi dai Carabinieri forestali del Gruppo di Brescia, dopo essere stati precedentemente sequestrati. La detenzione di questi felini da parte di privati è vietata dalla legge. I militari hanno preso in consegna gli animali per trasferirli in una struttura zoologica autorizzata dal Ministero dell'Ambiente in provincia di Novara, dove - viene spiegato - "saranno assicurate la custodia e le condizioni idonee alle loro esigenze". (ANSA).