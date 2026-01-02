(ANSA) - ROMA, 02 GEN - Il valore dell'indice IGI (Italian Gas Index) per il 2 gennaio è pari a 30,43 euro al MWh, in ribasso rispetto al 1° gennaio attestatosi a 31,79 euro al MWh. L'indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici - Gme, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura. (ANSA).