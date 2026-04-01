(ANSA) - PORDENONE, 01 APR - Alla Base militare Usaf di Aviano (Pordenone) le attività addestrative sono costanti così come i collegamenti logistici con altre strutture militari statunitensi in Europa e in Medio Oriente, ma non sono mutate le condizioni dall'inizio del conflitto con l'Iran. Lo apprende l'ANSA da fonti qualificate. Anche negli ultimi giorni ci sono stati numerosi atterraggi e decolli di velivoli, nell'ambito di varie esercitazioni. Il livello di sicurezza, tuttavia, è sempre rimasto Bravo Plus. Da settimane l'esterno dell'aeroporto - a giurisdizione italiana - è pattugliato anche da forze di polizia, nel rispetto delle disposizioni governative. Non si è comunque mai verificato alcun episodio sospetto. (ANSA).