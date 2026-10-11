(ANSA) - TRIESTE, 11 OTT - "E' stata una giornata fantastica, una regata meravigliosa, tornerò sicuramente a Trieste". E' il commento a caldo di Franz Wilhelm Baruffaldi Preis, il medico che ha curato i ragazzi rimasti feriti nell'incendio di Capodanno a Crans-Montana, e che questa mattina ha partecipato alla regata Barcolana58. Baruffaldi Preis ha gareggiato con una sua barca, la Manticore-Edilimpianti Trieste, tagliando il traguardo a un prestigioso quinto posto. E' la prima volta in Barcolana per lui. Il medico è direttore del Centro Ustioni e Chirurgia Plastica Ricostruttiva e capo del Dipartimento Emergenza Urgenza del Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano. "Credo siamo primi di categoria. La partenza soprattutto - ha sottolineato Baruffaldi Preis - è stata un'emozione incredibile con tutte le barche attorno, tantissime, c'è stata molta adrenalina. Tutto l'equipaggio è stato sempre molto concentrato, hanno dato il meglio, ringrazio tutti. Siamo felicissimi. Il prossimo anno tornerò sì, ma per vincere". (ANSA).