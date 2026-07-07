(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Con l'arrivo della terza ondata di calore dell'anno aumentano i bollini arancioni del bollettino del ministero della Salute: domani sono 10 rispetto al solo uno di oggi, Firenze. E giovedì torna a comparire un unico bollino rosso (rischio caldo massimo per tutti), sempre Firenze, mentre i bollini arancioni (rischio solo per i più fragili) saranno solo tre: Perugia, Pescara e Torino. Partendo da oggi, 15 sulle 27 città prese in esame dal bollettino hanno il bollino giallo (stato di pre-allerta per una possibile ondata di calore). Gli altri 11 centri urbani sono in verde: nessun rischio caldo, quindi, a Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Frosinone, Genova, Napoli, Palermo, Rieti, Trieste e Viterbo. Se oggi l'unico bollino arancione è Firenze, domani, oltre al capoluogo toscano, lo avranno Ancona, Bologna, Brescia, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona. Giovedì la maggior parte delle 27 città - 18 - sarà in giallo, e 5 in verde (Bari, Cagliari, Catania, Napoli e Palermo). Segno che questa terza ondata di calore non dovrebbe essere così intensa, almeno fino a giovedì. (ANSA).