(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Si abbatte la stangata d'autunno sulle tasche degli italiani: la stima è di una crescita di 633 euro a famiglia, secondo il Codacons, che ha realizzato una elaborazione sulle maggiori spese che attendono le famiglie al rientro dalle vacanze estive e nel prossimo trimestre, alla luce dell'attuale situazione geopolitica. "La voce che inciderà di più in modo diretto e indiretto sulle tasche dei consumatori è quella relativa all'energia - spiega il Codacons. Il prezzo dell'elettricità monitorato è infatti passato dai 112 euro al MWh nella media del trimestre settembre/ottobre/novembre 2025 agli attuali 180 euro al MWh, con un balzo del 60,7%. Va ancora peggio per il gas, con l'indice Psv salito da 0,358 euro al Smc nel trimestre autunnale del 2025 ai circa 0,750 euro al Smc di agosto, con un aumento del 109%". "Se i prezzi dell'energia si manterranno ai livelli attuali, la spesa di una famiglia media per le bollette di luce e gas potrebbe salire di complessivi 205 euro tra settembre e novembre", stima l'associazione, aggiungendo una ulteriore nota dolente, quella relativa ai carburanti: "qualora i listini al dettaglio dovessero rimanere sui livelli attuali, si legge nell'indagine, la maggiore spesa solo a titolo di rifornimenti ai distributori nel trimestre considerato (nell'ipotesi di due pieni al mese) sarebbe di 145 euro sullo stesso periodo del 2025 in caso di auto alimentata a gasolio, e di 93 euro per una vettura a benzina". Le tensioni sui mercati energetici e sui carburanti faranno salire i prezzi al dettaglio in una moltitudine di settori, a partire dagli alimentari: nell'ipotesi di un incremento dei listini di cibi e bevande del 3% nel periodo settembre-novembre, una famiglia si troverebbe a spendere circa 70 euro in più solo per mangiare. Ripercussioni anche sul fronte dei trasporti, settore che sta risentendo in modo particolare della delicata situazione internazionale, comparto dove la maggiore spesa dovrebbe attestarsi a 68 euro a famiglia nel prossimo trimestre. (ANSA).