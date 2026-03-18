(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Si rafforza la collaborazione tra Cdp, Regioni e finanziarie locali: tra il 2022 e il 2025 sono state realizzate iniziative per oltre 2,6 miliardi di euro. È quanto emerso nel quarto Incontro annuale per lo sviluppo sostenibile delle organizzato da Cassa Depositi e Prestiti insieme alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e all'Associazione Nazionale delle Finanziarie Regionali (Anfir). Le sinergie fra Cdp, Istituzioni locali e forze economiche del territorio "costituiscono un volano sempre più rilevante, come dimostra quanto mobilitato tra il 2022 e il 2025" è stato spiegato durante l'incontro. Le risorse sono sono state impegnate in progetti a favore di Regioni, Province Autonome, Società partecipate dalle Regioni e che includono anche i programmi condotti insieme alle Finanziarie regionali. Di queste, circa 1,8 miliardi sono stati indirizzati al sostegno di investimenti chiave per i territori; si registra inoltre un ulteriore rafforzamento nel ricorso a soluzioni di finanza innovativa, come i Basket Bond Regionali volti a facilitare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese. (ANSA).