(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Dopo una lunga trattativa durata quasi diciotto ore, questa mattina è stato siglata tra Cgil, Cisl, Uil e tredici associazioni datoriali, da Confindustria a Confcommercio, dagli artigiani alle cooperative, l'ipotesi di accordo quadro sulla rappresentanza, gli assetti contrattuali, i salari e i contenuti della contrattazione collettiva. Completano l'intesa i capitoli su salute e sicurezza, su formazione e su partecipazione. Le regole vanno dai rinnovi dei contratti al recupero del potere d'acquisto dei salari fino alla misurazione e certificazione del peso delle sigle, sindacali e datoriali, per contrastare gli accordi pirata. (ANSA).