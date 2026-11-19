(ANSA) - BRINDISI, 19 NOV - A distanza di 12 anni dal delitto sono stati arrestati dalla Polizia a Brindisi i presunti autori dell'omicidio dell'imprenditore edile Gerardo Vero, compiuto il 7 dicembre del 2014 nella frazione di Tuturano. La vittima fu ferita in casa con diversi colpi di arma da fuoco. I due arrestati sono il 40enne Raffaele Martena, ritenuto a capo della frangia tuturanese della Sacra Corona Unita, ed un complice di 60 anni. In totale sono quattro gli indagati, tutti accusati di omicidio aggravato dal metodo mafioso. Le indagini sono state coordinate dalla pm della Dda di Lecce Carmen Ruggiero e condotte dalla Squadra mobile di Brindisi. Martena è ritenuto il mandante dell'omicidio, mentre il 60enne l'esecutore materiale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'omicidio sarebbe riconducibile a un debito non saldato dall'imprenditore nei confronti del presunto capo clan. Quella che doveva essere una spedizione punitiva per intimidire l'imprenditore edile, gambizzandolo, degenerò nell'omicidio. La vittima morì in ospedale, a Brindisi, a causa delle gravi lesioni subite nell'agguato. (ANSA).