(ANSA) - BARLETTA, 03 NOV - Un imprenditore di 55 anni, che ha sparato almeno un colpo di pistola che ha ferito un presunto rapinatore di 25 anni, è stato arrestato a Barletta assieme al giovane. Quest'ultimo è accusato di rapina pluriaggravata; il 55enne di tentato omicidio e omissione di soccorso. I fatti sono accaduti ieri pomeriggio in via Regina Margherita, a Barletta. Il 25enne è stato ferito da un proiettile alla gamba destra. Secondo quanto emerso, il giovane sarebbe rimasto ferito durante un tentativo di rapina ai danni dell'uomo. Sarebbe stato il 55enne, che probabilmente era diretto in banca, a fare fuoco accorgendosi della presenza di due persone in moto col volto coperto da caschi integrali. Il 25enne rimasto ferito è stato soccorso dal personale del 118 e poi trasferito in ospedale. Il complice è fuggito ed è ora ricercato. (ANSA).