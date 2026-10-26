(ANSA) - MILANO, 26 OTT - È iniziata davanti alla Corte d'assise d'appello di Milano l'udienza del processo d'appello bis nei confronti di Alessandro Impagnatiello, l'ex barman di 33 anni condannato all'ergastolo per l'omicidio di Giulia Tramontano, incinta di sette mesi, uccisa con 37 coltellate il 27 maggio 2023 nella loro abitazione a Senago, nel Milanese. In aula sono presenti la madre, il fratello e la sorella della vittima oltre all'imputato. La sostituta pg è Maria Pia Gualtieri. La nuova fase processuale è stata disposta dalla Cassazione per rivalutare l'aggravante della premeditazione, esclusa dalla Corte d'appello di Milano nel giugno 2025, quando era stata confermata la condanna all'ergastolo. Nelle motivazioni della decisione, la Suprema Corte ha chiesto di approfondire gli elementi relativi alla somministrazione di veleno per topi alla vittima, iniziata nel dicembre 2022 e intensificata nell'ultimo mese e mezzo prima del delitto, oltre alle ricerche online dell'imputato su sostanze letali. (ANSA).