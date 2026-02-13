PORDENONE. Ha imboccato l’A28 contromano e ha percorso circa cinque chilometri senza rendersi conto del pericolo. Un anziano di Latisana, alla guida di una Opel Mokka, è stato fermato nella serata del 27 gennaio grazie all’intervento di una pattuglia della Polstrada di Pordenone, che ha evitato possibili collisioni in autostrada.

L’allarme è scattato attorno alle 22.45, vicino alla barriera di Portogruaro, quando gli agenti hanno notato l’auto fare inversione di marcia e immettersi nella carreggiata Sud in direzione opposta. La segnalazione è stata diramata via radio e il rischio è stato comunicato anche ai gestori della rete per l’avviso sui pannelli a messaggio variabile.

Nonostante sirene e lampeggianti, il conducente ha continuato a procedere a circa 90 chilometri orari e non si è fermato. La pattuglia ha raggiunto lo svincolo di Sesto al Reghena e ha iniziato a bloccare le auto in transito verso Portogruaro, posizionando la vettura di servizio a cavallo tra le corsie per ridurre il rischio di impatti.

Alle 22.50 il capo pattuglia è riuscito ad aprire la portiera lato guida mentre l’auto era ancora in movimento, prendendo il controllo del mezzo e riportandolo nel corretto senso di marcia, poi fermandosi in corsia d’emergenza. L’uomo, molto agitato e confuso, è stato assistito e accompagnato fino a Portogruaro. Per lui è prevista una sanzione da 2.046 a 8.186 euro, oltre alla revoca della patente e al fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.