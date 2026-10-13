(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Il consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge per l'Ilva tra le misure è prevista il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto, favorire la reindustrializzazione delle aree ex Ilva, attrarre nuovi investimenti nell'area di Taranto e sostenere la ricollocazione dei lavoratori coinvolti nella crisi. In particolare è previsto il mantenimento in riscaldo degli impianti dell'area a caldo fino alla pronuncia della Cassazione e l'erogazione dell'ultima tranche del prestito, pari a 40,5 milioni in favore di Acciaierie d'Italia in AS, sulla base della decisione della Commissione europea del febbraio scorso. (ANSA).