(ANSA) - VATICANO, 11 SET - "Ha detto che facciamo tutto ciò che possiamo per far finire questa guerra. Che c'è un grande lavoro in questa direzione" dal punto di vista diplomatico e spirituale. Lo riferisce ai media vaticani a proposito del suo colloquio di stamane con papa Leone, il vescovo di Kharkiv-Zaporizhia, in Ucraina, mons. Pavlo Goncharuk. "Per noi questo è importante - ha aggiunto - perché ci fa capire che non siamo soli, che il mondo vede chiaramente chi è la vittima e chi l'aggressore". Non ha mancato mons. Goncharuk anche di ribadire l'invito al Papa a recarsi in Ucraina: "Sarebbe un grande segno per noi. In quel caso, gli ho detto, dovrà venire a Kharkiv". (ANSA).