(ANSA) - VENEZIA, 03 APR - Nella prima giornata del contributo di accesso a Venezia per il 2026 sono stati registrati 13.117 paganti: di questi 5.225 a 5 euro e altri 7.892 a 10 euro, l'importo per chi prenota solo negli ultimi tre giorni. Lo rende noto il Comune di Venezia. In totale, quindi, l'incasso è di 105.045 euro. I controlli svolti hanno verificato in totale oltre 10.910 QR-code, senza rivelare particolari criticità. Le sanzioni emesse dalla Polizia locale sono state 70. La sperimentazione per il 2026 prevede complessivamente 60 giornate. I primi quattro giorni sono quelli delle festività pasquali, da oggi fino a lunedì. Anche domani, e per tutte le altre giornate in cui è previsto il pagamento del contributo d'accesso, saranno attivi dei varchi fisici ai principali punti di accesso alla città, distinti da varchi prioritari per residenti e lavoratori. Degli steward verificheranno il Qr code dei visitatori e saranno a disposizione per aiutare chi ne fosse sprovvisto a scaricare il titolo di accesso sul posto e pagare il contributo. Superati i varchi, qualora qualcuno fosse sprovvisto del contributo di accesso sarà multato dai verificatori che effettueranno controlli a campione. (ANSA).