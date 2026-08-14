(ANSA) - ISCHIA, 14 AGO - Uno dei più grandi superyacht al mondo ha scelto Ischia come tappa della sua crociera nel Mediterraneo. Nelle acque dell'isola è arrivato DreAMBoat, imponente imbarcazione di 111 metri costruita dal cantiere olandese Oceanco e consegnato alla fine del 2025. L'unità può accogliere fino a 28 ospiti in 14 cabine, assistiti da un equipaggio di 34 persone. Il proprietario è indicato come il miliardario statunitense Arthur Blank, 83 anni, cofondatore della catena Home Depot e proprietario degli Atlanta Falcons della NFL e dell'Atlanta United di calcio. Il nuovo DreAMBoat ha raccolto l'eredità del precedente yacht omonimo di 90 metri appartenuto allo stesso Blank. Durante la sosta ischitana lo yacht ha fatto da sfondo al borgo di Ischia Ponte, dominato dal Castello Aragonese e affacciato sulla baia di Cartaromana. Proprio qui gli ospiti a bordo hanno scelto di dedicare parte della loro permanenza sull'isola a una visita particolare: quella ad Aenaria, il sito archeologico sommerso custodito nelle acque di Cartaromana. Il percorso consente di scoprire le testimonianze dell'antico insediamento romano oggi conservate sotto il livello del mare, in uno degli angoli di maggiore interesse storico e paesaggistico della costa ischitana. Una visita che ha così affiancato alla tradizionale immagine di Ischia come meta del turismo internazionale anche la scoperta di una parte meno conosciuta del suo patrimonio archeologico. (ANSA).