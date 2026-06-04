(ANSA) - ROMA, 04 GIU - Il Sole è di nuovo irrequieto: nel corso della giornata del 3 giugno la macchia solare 4455 ha emesso 3 espulsioni di massa coronale o Cme, cioè espulsioni di materia sotto forma di plasma, che potrebbero raggiungere la Terra tra il 4 e il 5 giugno, innescando una tempesta geomagnetica. Secondo i dati forniti dal Centro di previsione meteorologica spaziale dell'agenzia statunitense Noaa, la tempesta potrebbe raggiungere classe G3, o anche G4 se le condizioni saranno favorevoli, in una scala di intensità che arriva fino al livello G5. "Non è eccezionale che si verifichino fenomeni così energetici anche nella fase di declino dell'attività solare nella quale ci troviamo", dice all'ANSA Mauro Messerotti, docente di Meteorologia spaziale all'Università di Trieste. "Stimare l'orario di arrivo è sempre problematico, il livello di incertezza va dalle 6 alle 10 ore. Si prevedono, però, aurore boreali a latitudini più basse del normale - aggiunge Messerotti - anche se è molto difficile che siano visibili anche dall'Italia". La prima Cme emessa dal Sole è stata quella più estesa, con una traiettoria che incrocia quella del nostro pianeta. Le altre due sono dirette più verso Nord, ma l'ultima in ordine di tempo ad essere emessa si è rivelata più veloce e dunque le previsioni indicano che probabilmente raggiungerà le altre combinandosi con loro prima di colpire la Terra. È quella che viene chiamata 'Cme cannibale'. La grande tempesta geomagnetica del maggio 2024, che raggiunse il livello estremo (G5), venne provocata in parte proprio da una Cme di questo tipo. Una tempesta di classe G3 potrebbe causare cali di tensione alle linee elettriche, problemi di orientamento ai satelliti in orbita attorno alla Terra, interferenze nei sistemi di navigazione satellitare e nelle comunicazioni radio. Se il fenomeno dovesse raggiungere classe G4, tali problemi verrebbero intensificati, ad esempio con interruzioni nei sistemi di navigazioni e nelle comunicazioni radio anche di diverse ore, e interesserebbero anche latitudini più basse. (ANSA).