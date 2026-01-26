(ANSA) - NEW YORK, 26 GEN - Alcuni agenti federali lasceranno Minneapolis domani. Lo ha annunciato il sindaco della città Jacob Frey. "Ho parlato con il presidente e ho apprezzato la conversazione. Gli ho detto che Minneapolis ha tratto benefici dalla sua comunità di migranti e ho chiarito che la mia richiesta è quella di mettere fine all'Operazione Metro Surge. Il presidente ha detto di essere d'accordo sul fatto che l'attuale situazione non può continuare. Alcuni agenti federali inizieranno a lasciare l'area domani e io continuerò a insistere" affinché anche gli altri vadano via. "Minneapolis continuerà a cooperare con le autorità statali e federali sulle vere indagini, ma non parteciperemo ad arresti incostituzionali. I criminali violenti devono essere ritenuti responsabili sulla base dei reati commessi, non sulla base della loro provenienza", ha detto Frey. "Continuerò a lavorare con tutti i livelli del governo per mantenere la sicurezza nelle nostre comunità", ha aggiunto Frey mettendo in evidenza che domani incontrerà lo zar del confine Tom Homan per parlare dei prossimi passi". (ANSA).