(ANSA) - ROMA, 30 SET - Chi, il magazine people più letto d'Italia, si rinnova a partire da questa settimana con rubriche inedite, nuove firme esclusive di personaggi dal mondo della televisione, dello spettacolo e dell'informazione. Tra loro Cesara Buonamici, Antonella Clerici, Alessia Marcuzzi, Benedetta Rossi, Gianluigi Nuzzi, Dario Maltese e Giuseppe Candela. In copertina Selvaggia Lucarelli che in una intervista esclusiva dice: "non sono cattiva, mi disegnano così". "Da questo numero il nostro giornale cambia: non tanto nell'aspetto, quanto nella sostanza. Graficamente resta quello che è sempre stato: elegante, colorato, con le foto più belle e gli scoop più attuali. Quello che cambia, invece, è il linguaggio del racconto. Un linguaggio che deve necessariamente guardare al futuro, pur rimanendo nel solco di quella tradizione che in trent'anni di vita ha reso Chi non solo uno specchio della società italiana, ma un brand che ormai fa parte della nostra quotidianità" spiega il direttore del settimanale, Massimo Borgnis. "Le celebrities che amate non saranno più solo immagini su una pagina, ma voci che vi parleranno direttamente. Firme prestigiose, personaggi celebri che voi avete imparato a conoscere in televisione o sulle pagine di Chi, entrano a far parte - sottolinea Borgnis - della nostra squadra, non per essere intervistate, ma per sedersi a scrivere con noi, per curare rubriche, per rendere ancora più vive e autentiche le nostre pagine". Le novità saranno raccontate in una serata evento su invito, l'1 ottobre al Teatro Manzoni di Milano. Cesara Buonamici curerà la rubrica di attualità "4 chiacchiere tra BuonAmici" sui fatti della settimana e Antonella Clerici si occuperà di 'Pensieri stupendi' dedicata al lifestyle, alla famiglia e alla quotidianità positiva. Alessia Marcuzzi arricchirà il magazine con 'Sì, viaggiare', un diario visivo tra mete iconiche e consigli di stile, che sul numero di rilancio vede come protagonista Londra. Benedetta Rossi, con la rubrica 'Fatto in casa per Chi' si focalizzerà su ricette e consigli pratici; Gianluigi Nuzzi firmerà lo spazio 'Segreti&Delitti', dedicato all'approfondimento, dai grandi casi di cronaca, ai retroscena delle inchieste e al valore del racconto umano; Dario Maltese incontrerà i personaggi chiave dello spettacolo e della cultura e Giuseppe Candela intensifica la sua presenza sulla testata affiancando alle chicche di gossip interviste esclusive ai protagonisti dello spettacolo. Tra le novità del magazine i 'Romanzi di Chi', una serie di racconti dedicati ai personaggi più amati del mondo dello spettacolo con nel numero di questa settimana una monografia in due puntate su Fedez. Le novità di Chi si inseriscono all'interno di un ecosistema multipiattaforma in continua espansione che raggiunge una total audience di oltre 3 milioni di contatti. L'account Instagram @chimagazineit, con quasi 900mila follower si attesta il profilo numero uno in Italia nel segmento People/Vip con una community che solo ad agosto ha macinato oltre 100 milioni di visualizzazioni tra scoop e retroscena esclusivi. (ANSA).