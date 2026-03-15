(ANSA) - ROMA, 15 MAR - E' arrivato sul red carpet della 98/a edizione degli Oscar, in un completo all black, Jafar Panahi, il regista iraniano, oppositore del regime, candidato all'Oscar come miglior film internazionale con Un semplice incidente. Il cineasta sta diventando virale sul web proprio con una clip realizzata sul tappeto rosso, nella quale guarda un po' stupito, Kevin O' Leary imprenditore trumpiano, arrivato in un completo sgargiante. Diventato famoso per il reality The shark tank O' Leary è stato scelto da Josh Safdie per interpretare il ruolo di un ricco uomo d'affari in Marty Supreme. (ANSA).