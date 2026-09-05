(ANSA) - LONDRA, 05 SET - Il principe William rappresenterà suo padre, re Carlo III, ai funerali di re Harald V di Norvegia che si terranno mercoledì. Lo ha annunciato oggi Buckingham Palace. Il principe, 44 anni ed erede al trono, aveva già rappresentato il padre ai funerali di Papa Francesco, in Vaticano, nell'aprile 2025. La tradizione prevede che i sovrani britannici non partecipino ai funerali di altri capi di Stato. Anche la sorella di Carlo III, la principessa Anna, sarà presente alle esequie di Harald, in qualità di madrina del nuovo re di Norvegia, Haakon VIII. Re Harald V è deceduto il 28 agosto a Oslo, all'età di 89 anni. Carlo III, tuttora in cura per un tumore di cui non è stata resa nota la natura, aveva espresso le sue "più profonde e sincere condoglianze" alla famiglia reale norvegese, ricordando con affetto il suo "caro cugino". Re Harald V era un lontano cugino di Carlo III: entrambi i monarchi discendono dal sovrano britannico Edoardo VII (1841-1910). I funerali di Harald si svolgeranno il 9 settembre nella cattedrale di Oslo. La salma riposerà poi nel mausoleo reale della fortezza di Akershus, nella capitale norvegese. Divenuto re automaticamente alla morte del padre, Haakon ha prestato giuramento martedì davanti al Parlamento, un passaggio che simboleggia la limitazione dei poteri del monarca sancita dalla Costituzione. (ANSA).