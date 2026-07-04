(ANSA) - ROMA, 04 LUG - Il principe Harry non sarà accompagnato dalla duchessa di Sussex e dai loro figli durante la sua visita a Londra la prossima settimana. Lo scrive Sky News, aggiungendo che non è ancora noto se la famiglia accompagnerà il duca anche in altre occasioni al di fuori della capitale. Harry aveva intenzione di viaggiare con Meghan e i figli, Archie e Lilibet, per partecipare a un evento in vista degli Invictus Games di Birmingham. Sono però sorte preoccupazioni sulla loro scorta nel Regno Unito, dopo che le richiesta del principe di una protezione di polizia (finanziata dai contribuenti britannici) è stata respinta. Tuttavia, ieri è emerso che il team di sicurezza del principe sta ancora valutando diverse opzioni per rendere la visita fattibile per tutta la famiglia. Lo scorso anno il duca ha perso una battaglia legale con il governo britannico in merito alla sua sicurezza nel Regno Unito, declassata dopo il suo ritiro dagli incarichi reali nel 2020. È in attesa di una revisione della decisione da parte del Ravec, il comitato che si occupa della protezione di membri della famiglia reale e personalità pubbliche. L'ultima volta che i bambini hanno visto il nonno Carlo risale a 4 anni fa, e il Re si è offerto di ospitare la famiglia in una residenza reale non specificata. (ANSA).