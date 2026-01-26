(ANSA) - NAPOLI, 26 GEN - Il primo provvedimento della Giunta di Roberto Fico è un disegno di legge sul salario minimo: la norma è stata approvata oggi dalla Giunta e dovrà ora andare in Consiglio Regionale. Il ddl prevede che in tutte le procedure di gara della Regione, delle Asl, degli enti strumentali e delle società controllate, sia attribuito un punteggio premiale agli operatori economici che si impegnano ad applicare una retribuzione minima oraria non inferiore a 9 euro lordi. "Manteniamo un impegno preso con i cittadini campani in campagna elettorale. In Italia un lavoratore su dieci percepisce una retribuzione sotto la soglia di povertà lavorativa; in Campania, dove le retribuzioni medie sono inferiori del 26% rispetto alla media nazionale, il fenomeno è ancora più acuto", commenta il governatore della Campania Roberto Fico . "Con questa legge - spiega ancora - utilizziamo la leva degli appalti pubblici per premiare le imprese che garantiscono ai propri dipendenti una retribuzione dignitosa, come prescrive l'articolo 36 della nostra Costituzione. Sono molto orgoglioso del fatto che questo figuri tra i primi provvedimenti approvati dalla Giunta. Si tratta di un segnale doveroso: il "lavoro povero" è una contraddizione intollerabile, calpesta i diritti e la dignità dei lavoratori. Il dovere delle Istituzioni è intervenire per favorire misure di giustizia sociale, contrastare disparità e povertà lavorativa. Ed è quello che, come Regione Campania, intendiamo fare". (ANSA).