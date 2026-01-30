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(ANSA) - PECHINO, 30 GEN - L'oro prosegue la sua correzione dai record storici di giovedì, a ridosso di quota 5.600 dollari: le quotazioni spot si attestano a 5.137,3 dollari l'oncia (-3,41%), in scia all'annuncio del presidente Usa Donald Trump sull'accordo raggiunto al Senato contro lo shutdown del governo e all'attesa sulla scelta del prossimo presidente della Federal Reserve che sarà resa pubblica dal tycoon in mattinata. In calo anche l'argento: perde il 3,85% a 110,02 dollari l'oncia, ma mantiene un guadagno di circa il 50% da inizio anno. (ANSA).