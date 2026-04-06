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(ANSA) - ROMA, 06 APR - Torna a salire il prezzo del petrolio dopo la presentazione, da parte dell'Iran, di una sua controproposta che respinge la tregua avanzata dagli Usa. Il Wti del Texas, che in mattinata sulle attese di un cessate il fuoco aveva ceduto fino al 2%, dopo aver oscillato sui 111 dollari ora è tornato stabilmente in territorio positivo. Le quotazioni mostrano una crescita dello 0,3% a a 111,8 dollari al barile mentre il Brent si riavvicina a quota 110 (109,1 dollari +0,14%). (ANSA).