(ANSA) - BRUXELLES, 16 OTT - La scelta di Donald Trump sull'intesa con Vladimir Putin sul diesel "non ha logica". E' quanto ha sottolineato in un'intervista a Politico il premier finlandese Petteri Orpo, a margine del summit Ue. "Il mio messaggio per lui è che siamo alleati. Facciamo parte della Nato. E qual è la minaccia più grave per la Nato? È la Russia — ed è per questo che non c'è alcuna logica. Non ho risposte. Ho molte domande", ha sottolineato Orpo. Il dosseir ucraino sarà domani centrale nella seconda giornata del Consiglio europeo, che vedrà la presenza di Volodymyr Zelensky. (ANSA).