(ANSA) - MILANO, 26 AGO - "Non ho commesso alcuna violenza, la ragazza era lucida e consenziente". Così, in sostanza, si è difeso, interrogato dalla gip di Milano Giulia Marozzi, il 38enne pr Elmanam Hassan, arrestato il 24 agosto perché accusato di abusi sessuali su una studentessa di 19 anni, che tra il 15 e il 16 agosto scorso aveva deciso di passare una nottata con una amica all'Hollywood, discoteca di corso Como, nel cuore della movida milanese. Stando a quanto riferito, il 38enne, agli arresti domiciliari nell'inchiesta della pm Silvia Peru e dei carabinieri e difeso dall'avvocato Pierpaolo Proverbio, ha ribadito di avere avuto un rapporto consensuale con la giovane che, a suo dire, era in condizioni di esprimere un consenso. Stando alle indagini e all'ordinanza del gip, invece, come risulta anche dalle immagini delle videocamere di sorveglianza, l'uomo avrebbe approfittato della scarsa lucidità e debolezza della giovane, che derivavano dallo stato confusionale in cui si trovava e dall'indebolimento della capacità di autodeterminarsi. Le due amiche quella sera avevano già bevuto, ma Hassan aveva offerto loro anche degli "shottini". L'amica si è allontanata per qualche minuto e quando è tornata non ha più trovato la 19enne. L'ha rivista fuori dal locale in evidente stato di agitazione e in lacrime: "Mi ha stuprata - ha detto - ci sono stati anche dei ragazzi che mi hanno filmata". La difesa, che punta sul rapporto consensuale, ha chiesto già alla gip la revoca dei domiciliari o una misura cautelare meno afflittiva. (ANSA).