(ANSA) - HONG KONG, 02 APR - Il prezzo del petrolio Brent è salito bruscamente stamattina sui mercati asiatici dopo il discorso del presidente statunitense Donald Trump, superando nuovamente i 105 dollari al barile. Il Brent è balzato di oltre il 4% a 105,55 intorno, mentre il greggio Wti ha guadagnato il 3% a 103,16 dollari al barile dopo che entrambi avevano mostrato una tendenza al ribasso prima che Trump dichiarasse che l'Iran verrà stato colpito "duramente" per altre due o tre settimane. E i future sui listini di Wall Street calano: il Nasdaq perde l'1,2%, lo S&P 500 l'1%. (ANSA).