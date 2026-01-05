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(ANSA) - MILANO, 05 GEN - Il petrolio gira in rialzo, mentre si guardano agli sviluppi delle tensioni geopolitiche dopo l'attacco degli Usa al Venezuela. Invertono la rotta oro e argento. Il Wti sale dello 0,6% a 57,65 dollari al barile. Il Brent registra un incremento dello 0,4% a 61,03 dollari. Prosegue in calo il prezzo del gas. Ad Amsterdam le quotazioni scendono del 5,1% a 27,51 euro al megawattora. Sul fronte dei metalli invertono la rotta i metalli preziosi. L'oro scende dello 0,4% a 4.416 dollari l'oncia; l'argento cede lo 0,9% a 75,08 dollari l'oncia. (ANSA).