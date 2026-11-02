(ANSA) - WASHINGTON, 02 NOV - Il petrolio chiude a New York con una brusca correzione sulle speranze che la diplomazia possa riprendersi la scena nel conflitto tra Stati Uniti e Iran: il Wti, il riferimento americano, cede il 7,45% a 96,36 dollari al barile, mentre il Brent, il benchmark internazionale, accusa un tonfo del 7,56%, a quota 104,85. La flessione del greggio ha avuto un'accelerazione dopo che il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, secondo l'agenzia statale Irna, ha reso noto che il governo sta cercando di risolvere la situazione con il dialogo e che ha ricevuto dalla Guida Suprema, Mojtaba Khamenei, determinati poteri per farlo. (ANSA).