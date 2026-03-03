(ANSA) - WASHINGTON, 03 MAR - Il petrolio allunga ancora a New York: al termine di un'altra seduta sull'ottovolante in scia alla guerra di Usa e Israele contro l'Iran, il Wti chiude in rialzo del 4,41%, in frenata dai massimi intraday, fino ad attestarsi a 74,37 dollari al barile. Balzo anche per il Brent, che mette a segna un guadagno del 4,44%, a quota 81,19. Incontrando oggi nello Studio Ovale il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente americano Donald Trump ha affermato di ritenere che "i prezzi del petrolio saranno un po' alti per un po'" durante la guerra con l'Iran, assicurando che "non appena tutto questo finirà, scenderanno a livelli ancora più bassi di prima". (ANSA).