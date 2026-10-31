(ANSA) - BOLOGNA, 31 OTT - "Un abbraccio di umanità". Descrive così quello che è successo ieri Niurka Roman, autista di autobus Tper, che si è trovata ad aiutare, insieme ad alcuni passeggeri del bus, una donna che ha partorito il suo bimbo a bordo del mezzo pubblico, in via Saffi a Bologna. In una videointervista all'ANSA la conducente, che lavora da tre anni per la società di trasporto e ha origini cubane, racconta l'emozione provata e ripete un concetto: "Quello che è successo mi resterà nel cuore, ho assistito all'aiuto e all'umanità da parte di chi era presente. Mi hanno sostenuto, visto che stavo guidando e poi hanno seguito le mie indicazioni, aiutandomi ad affrontare un evento di questa grandezza". "Mi trovavo sui viali, all'altezza di Porta San Felice e dovevo svoltare in via Saffi, quando un utente mi dice che una signora stava poco bene", racconta. "Mi sono accorta che era una donna che avevo caricato in stazione, incinta. Ho detto di aiutarla a respirare, pensando che forse aveva le contrazioni, da mamma so bene cosa vuol dire. Mi hanno riferito che la donna non parlava italiano e allora ho detto di farle dei gesti per farla respirare". Visto che si trovava non lontano dall'ospedale Maggiore, "ho pensato di andare dritto e non fermarmi, ma un passeggero mi ha detto che la donna si stava spogliando e voleva spingere. Una ragazza che studia ingegneria, e che è stata fantastica, ha urlato che il bambino aveva già la testa fuori. Allora mi sono fermata davanti all'ospedale, sono uscita dall'abitacolo e in quel momento il bimbo è uscito fuori e ha pianto. Sono corsa a prendere un pareo che uso sul sedile, l'ho avvolto e ho chiesto alla ragazza di ingegneria di tenerlo". Lei e la ragazza sono rimaste vicine alla madre e l'autista ha detto alle altre persone di chiedere aiuto e poi è arrivato il 118. Mamma e bimbo stavano bene e c'è stato il ricovero in ospedale. "Siamo rimaste vicine a questa donna, in un momento difficile e di grande fragilità per lei. E' stato molto bello e emozionante, ho ricevuto l'aiuto di tante persone. E' stato bello l'abbraccio di umanità che abbiamo fatto per sostenere questa nascita", conclude Niurka Roman. (ANSA).