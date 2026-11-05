(ANSA) - GERUSALEMME, 05 NOV - Il partito arabo Ra'am (8 seggi) ha indicato Gadi Eisenkot come premier per la formazione di un nuovo governo durante le consultazioni con il presidente Herzog. ''Siamo il partito arabo più grande d'Israele'', ha detto Mansour Abbas, leader del partito, specificando che la Lista Unita, che ha ottenuto 11 seggi, è un'alleanza di tre partiti arabi. ''L'affluenza araba durante le elezioni è il dato più rilevante che arriva come risposta dopo quattro anni di marginalizzazione, incitamento, razzismo, perdita della sicurezza personale", ha aggiunto Abbas. (ANSA).