(ANSA) - NAYPYIDAW, 03 APR - Il Parlamento del Myanmar ha eletto come presidente del Paese Min Aung Hlaing, capo della giunta militare che ha preso il potere 5 anni fa con un colpo di Stato strappandolo al governo eletto della premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi: lo affermano i giornalisti dell'Afp in base a un conteggio del voto ancora in corso. Hlaing ha superato la soglia di maggioranza con almeno 293 voti su 584. Il Parlamento del Myanmar è composto in gran parte da deputati e senatori vicini alla giunta militare ed è stato eletto in un voto senza opposizione e in cui si ritiene non siano stati rispettati i principi democratici basilari. (ANSA).