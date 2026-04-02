(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 02 APR - "In un mondo conteso tra potenze che lo devastano" c'è "un popolo nuovo, non di vittime, ma di testimoni. In quest'ora oscura della storia è piaciuto a Dio inviarci a diffondere il profumo di Cristo dove regna l'odore della morte". Lo ha detto il Papa nell'omelia della messa crismale. "Rinnoviamo il nostro 'sì' a questa missione che ci chiede unità e che porta la pace", ha aggiunto il Pontefice sottolineando che "la croce è parte della missione". Così "l'occupazione imperialistica del mondo è allora interrotta dall'interno, la violenza che fino a oggi si fa legge è smascherata". (ANSA).