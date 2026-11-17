(ANSA) - A BORDO DELL'AEREO PAPALE, 17 NOV - "No, per adesso non vedo necessità, grazie a Dio, il diritto canonico ha già diversi punti che trattano questo tema, sono nelle mani di Dio come ho detto, continuo, eventualmente lo farò penso, però per adesso non vedo il bisogno, grazie". Ha risposto in modo piuttosto tranchant papa Leone nella conferenza stampa a bordo dell'aereo appale di ritorno da Lima alla domanda se abbia firmato anche lui, come hanno fatto alcuni predecessori, una lettera di dimissioni preventive in caso di impedimenti come il coma. Papa Leone è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di rimozione di un tumore circa un mese fa. (ANSA).