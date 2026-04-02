(ANSA) - VATICANO, 02 APR - "Col suo gesto" della Lavanda dei Piedi "Gesù purifica non solo la nostra immagine di Dio dalle idolatrie e dalle bestemmie che l'hanno sporcata, ma purifica la nostra immagine dell'uomo, che si ritiene potente quando domina, che vuole vincere uccidendo chi gli è uguale, che si ritiene grande quando viene temuto". Lo dice papa Leone nella messa in Coena domini, la celebrazione che apre i riti della Pasqua. Leone invita a seguire il suo esempio "di dedizione, di servizio e di amore". "Davanti a un'umanità in ginocchio per molti esempi di brutalità - aggiunge -, inginocchiamoci anche noi come fratelli e sorelle degli oppressi. (ANSA).