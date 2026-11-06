(ANSA) - AEREO PAPALE, 06 NOV - "Sono fiero di essere americano e sono fiero di avere esercitato il mio diritto di voto". Così il Papa, sull'aereo da Roma a Montevideo, sulle elezioni di midterm negli Stati Uniti. A chi gli chiedeva se allora voterebbe anche per eventuali elezioni in Perù (ha la cittadinanza anche di questo paese) ha spiegato che non c'è la possibilità ma che lo farebbe perché "è una cosa buona". Il Papa ha poi inviato messaggi rassicuranti a tutti i malati che si sono trovati nella sua condizione, quella di avere un tumore da asportare: "Direi loro di non avere paura, i check-up regolari sono benedetti", "la cosa migliore è prendersi cura di sé stessi". Ai giornalisti che chiedevano come si sentisse dopo l'intervento, ha risposto: "Forse meglio di prima". Il suo segreto: "La fede in Dio, buoni medici e uno stile di vita sano". E, sul volo da Roma a Montevideo, aggiunge: "So che qualcuno aveva dubbi su questo viaggio, io non li ho mai avuti". Infine sottolinea l'importanza di "accompagnare i malati e promuovere la salute pubblica". (ANSA).