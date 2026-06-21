(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 21 GIU - "Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Esorto tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione, perché possano vivere in pace, con dignità e guardare al futuro con speranza". Lo ha detto il Papa all'Angelus ricordando che ieri è stata celebrata la Giornata del Rifugiato nella ricorrenza del 75° anniversario della Convenzione sullo Stato dei Rifugiati, "nata per proteggere quanti sono perseguitati e costretti a lasciare la propria terra, la casa e la famiglia". Il Papa ha auspicato che quello spirito continui a "illuminare le coscienze dei responsabili delle Nazioni". (ANSA).