(ANSA) - MILANO, 01 SET - Papa Leone XIV ha comunicato a monsignor Mario Delpini, che lo scorso 29 luglio ha compiuto 75 anni, la proroga per un anno del suo incarico di Arcivescovo di Milano. Lo rende noto la Diocesi del capoluogo lombardo. Delpini aveva rimesso l'incarico nelle mani del Pontefice. Nei giorni scorsi una lettera del Nunzio apostolico in Italia, Edgar Peña Parra, ha comunicato all'arcivescovo che Leone XIV ha "accettato detta rinuncia con la formula nunc pro tunc, prorogando l'incarico per un anno". Dopo luglio 2027, monsignor Delpini resterà in carica fino alla pubblicazione della nomina del suo successore. (ANSA).