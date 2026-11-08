(ANSA) - FLORIDA, 08 NOV - Il Papa è "profondamente addolorato per la notizia dei morti e dei feriti causati dalla sparatoria di Cracovia" ed "esprime la sua vicinanza spirituale" a "tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia". E' quanto si legge in un messaggio inviato dal Papa e reso noto dall'arcidiocesi di Cracovia. Il Papa "intercede per il dono della speranza cristiana per le famiglie in lutto e si unisce a tutti coloro che vivono questi giorni di dolore". Infine, si legge nel telegramma a firma del cardinale Pietro Parolin, il Papa "assicura le sue preghiere". (ANSA).