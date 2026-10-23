(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 23 OTT - Come da programma, papa Leone XIV è stato sottoposto a radiografia del torace di controllo. L'esame ha confermato l'ottimo andamento del decorso post-operatorio. Tuttavia, considerato il breve tempo trascorso dall'intervento, i medici curanti hanno ritenuto opportuno sconsigliare, a scopo precauzionale, il previsto viaggio in elicottero il 27 ottobre prossimo. E' quanto comunicano il dott. Luigi Carbone e il prof. Stefano Margaritora sul decorso post operatorio del Papa. Leone XIV non parteciperà quindi ad Assisi alla conclusione dell'Incontro internazionale "Pace disarmata e disarmante" organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio. (ANSA).