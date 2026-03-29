(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Gesù "non si è armato, non si è difeso, non ha combattuto nessuna guerra. Ha manifestato il volto mite di Dio, che sempre rifiuta la violenza, e invece di salvare sé stesso si è lasciato inchiodare alla croce, per abbracciare tutte le croci piantate in ogni tempo e luogo nella storia dell'umanità". Lo dice papa Leone celebrando la Passione di Gesù in piazza San Pietro. "Questo è il nostro Dio", ha rimarcato, "un Dio che rifiuta la guerra, che nessuno può usare per giustificare la guerra, che non ascolta la preghiera di chi fa la guerra e la rigetta dicendo, 'Anche se moltiplicaste le preghiere, io non ascolterei: le vostre mani grondano sangue'". (ANSA).