(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 04 APR - Papa Leone, nella veglia di Pasqua nella basilica di San Pietro, sta battezzando dieci adulti: cinque sono della diocesi di Roma, due arrivano dal Portogallo, due dalla Gran Bretagna, infine c'è una persona dalla Corea. Sono giovani intorno ai vent'anni ma anche persone più adulte che si sono preparate per due anni e che, per motivi diversi, hanno deciso di accostarsi alla fede cattolica da adulti. Oltre al battesimo riceveranno anche gli altri sacramenti dell'iniziazione cristiana, cresima e comunione. (ANSA).