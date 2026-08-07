(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 07 AGO - "Durante il suo prossimo viaggio apostolico in Francia, Papa Leone XIV incontrerà in forma privata, alcune persone vittime di abusi nella Chiesa. Le stesse vittime saranno coinvolte nella preparazione di tale momento". Lo riferisce la sala stampa vaticana che oggi ha reso noto il programma del quinto viaggio internazionale di Papa Leone. L'incontro con i giovani e quello con i migranti a Parigi, la processione e il rosario a Lourdes, l'evento sull'Europa e la pace a Metz: sono alcuni dei momenti principali del viaggio che Papa Leone XIV effettuerà in Francia dal 25 al 28 settembre. Come annunciato il Pontefice si recherà anche all'Unesco e renderà omaggio ad uno dei padri dell'Europa: Robert Schumann. Quattordici i discorsi previsti in quattro giorni. (ANSA).