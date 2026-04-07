(ANSA) - CASTEL GANDOLFO, 07 APR - "Oggi, come tutti sappiamo, c'è stata questa minaccia contro tutto il popolo dell'Iran. Questo veramente non è accettabile, qui ci sono questioni certamente di diritto internazionale ma molto di più. E' una questione morale per il bene del popolo intero. Vorrei invitare tutti a pensare, nel cuore, veramente, a tanti innocenti, tanti bambini, tanti anziani, totalmente innocenti, che sarebbero anche loro vittime di questa escalation di una guerra che è cominciato già dai giorni". Lo ha detto il Papa a Castel Gandolfo parlando con i giornalisti. (ANSA).