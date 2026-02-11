(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 11 FEB - Il Papa invita l'Europa a ritrovare l'unità per superare insieme le tensioni. "In questi giorni - ha detto nell'udienza generale - ricordiamo i Santi Cirillo e Metodio, Apostoli dei Slavi e patroni d'Europa, padri del cristianesimo, della lingua e della cultura dei popoli slavi. Torniamo alla loro opera apostolica, come esortava San Giovanni Paolo II, nella costruzione di una nuova unità del continente europeo, per superare tensioni, divisioni e antagonismi, religiosi e politici", ha concluso il Pontefice nei saluti ai fedeli di lingua polacca. (ANSA).