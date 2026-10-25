(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 25 OTT - "Continuiamo insieme a pregare per la pace". Lo ha chiesto il Papa all'Angelus ricordando l'incontro per la pace che si tiene ad Assisi. "Dopodomani, 27 ottobre, uniamoci spiritualmente ai Capi di Chiese e ai leader religiosi che si raduneranno ad Assisi nel quarantesimo anniversario dell'incontro convocato da San Giovanni Paolo II". "Mai come oggi è evidente che le guerre, oltre ad a seminare morte e distruzione, impoveriscono e danneggiano il mondo. Il Signore ispiri scelte di dialogo e di pace", ha concluso Leone XIV. (ANSA).